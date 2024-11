agenzia

'E' una stupida che vuole sempre andare in guerra'

NEW YORK, 01 NOV – Donald Trump attacca Liz Cheney: è un “falco da guerra” a cui bisognerebbe sparare. In un’intervista all’ex anchor di Fox, Trump ha detto: “Mettiamoli lì con con un fucile che le spara. Vediamo cosa ne pensa”. Poi ha aggiunto che Cheney è una “stupida che vuole sempre andare in guerra”.

