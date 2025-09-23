Trump attacca l’Onu sui migranti, ‘l’Europa invasa’

agenzia

E critica il sindaco di Londra

NEW YORK, 23 SET – “La questione politica numero uno del nostro tempo è la crisi delle migrazioni incontrollate” e l’Onu incoraggia l'”invasione” di alcuni Paesi attraverso l’immigrazione illegale. Lo ha detto Donald Trump, affermando che l’Europa è invasa da “illegali” e attaccando il sindaco di Londra Sadiq Kahn sul fronte dell’immigrazione definendolo “terribile”.

