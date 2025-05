Trump attacca Springsteen, ‘una prugna secca, stia zitto’

agenzia

'Un rocker sopravvalutato, sostenitore del corrotto Biden'

WASHINGTON, 16 MAG – Donald trump furioso con Bruce Springsteen che lo ha attaccato durante un concerto in Gran Bretagna. “Ho visto che questo rocker altamente sopravvalutato va in un Paese straniero per parlar male del presidente degli Stati Uniti. Non mi è mai piaciuto né lui né la sua musica”, ha attaccato il tycoon su Truth definendo il Boss “un fastidioso coglione che ha sostenuto il corrotto Joe Biden” e “una prugna secca”. “La sua pelle è atrofizzata farebbe bene a tenere la bocca chiusa”, ha insistito.

