Trump, attacco a Qatar non premia obiettivi Usa e Israele

agenzia

'Il presidente non ha un'opinione positiva dell'operazione'

WASHINGTON, 09 SET – “Donald Trump non ha un’opinione positiva dell’attacco ad un alleato degli Usa come il Qatar, che sta lavorando per la pace. Ma l’obiettivo di eliminare Hamas è giusto”. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, in un briefing con la stampa, sottolineando che “l’attacco non va incontro agli obiettivi degli Usa e di Israele”.

