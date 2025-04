agenzia

'Tutti vogliono negoziare, trattative su tariffe vanno bene'

NEW YORK, 21 APR – Con l’Ue finiremo per avere un accordo sui dazi. Lo ha detto Donald Trump, secondo quanto riporta l’agenzia Bloomberg. Il presidente ha quindi sottolineato come, in generale, le trattive su possibili accordi sulle tariffe stanno andando. “Tutti vogliono trattare”, ha aggiunto il presidente.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA