Il presidente ha esteso a settembre la scadenza per la vendita

WASHINGTON, 29 GIU – “C’è un acquirente per TikTok”. Lo ha detto Donald Trump in un’intervista a Fox News senza rivelare il nome. “Sono persone molto ricche”, si è limitato a dire il presidente che ha prorogato a settembre la scadenza per la vendita della piattaforma social ad un’azienda americana.

