Trump, cessate il fuoco oggi o non sarò contento

agenzia

'Deve avvenire rapidamente'

NEW YORK, 15 AGO – “Voglio un cessate il fuoco rapidamente. Non so sarà oggi, ma non sarò contento se non sarà oggi”. Lo ha detto Donald Trump sull’Air Force One, secondo il video postato su X da Rapid Response 47, l’account lanciato dalla Casa Bianca di Trump contro le fake news. “Non c’è nulla scolpito nella pietra. Voglio alcune cose: voglio un cessate il fuoco rapidamente. Questo non ha nulla a che vedere con l’Europa. L’Europa non mi dice cosa fare, ma certamente sarà coinvolta nel processo, così come lo sarà Zelensky. Voglio un cessate il fuoco rapidamente, non so se sarà oggi ma non sarò contento se non sarà oggi”, ha detto Trump.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA