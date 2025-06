Trump: cessate il fuoco tra Iran e Israele è ora in vigore

L'annuncio

Ha annunciato il presidente su Truth social

Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato sul suo social network Truth che il cessate il fuoco tra Iran e Israele “è ora in vigore”.

“Per favore non violatelo!” ha aggiunto. L’annuncio della tregua era avvenuto qualche ora prima sempre su Truth: “Congratulazioni a tutti! E’ stato pienamente concordato tra Israele e Iran che ci sará un cessate il fuoco completo e totale (tra circa 6 ore da oggi, quando Israele e Iran avranno terminato e completato le loro missioni finali in corso!), per 12 ore, a quel punto la guerra sará considerata finita! Ufficialmente, l’Iran inizierá il cessate il fuoco e, alla dodicesima ora, Israele inizierá il cessate il fuoco e, alla 24a ora, la fine ufficiale della guerra dei 12 giorni sará salutata dal mondo”.

