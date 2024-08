Trump, ‘Chicago zona di guerra ma io combattero’ il crimine’

agenzia

'Ne farò la mia massima priorità'

WASHINGTON, 19 AGO – “Il crimine in America è fuori controllo. Insieme all’economia, all’inflazione, ai confini sicuri e alla dominanza energetica, ne faro’ la mia massima priorità. I democratici stanno tenendo la loro convention a Chicago per metterla in mostra, eppure 117 persone sono state colpite da colpi d’arma da fuoco, 17 uccise nel weekend del 4 luglio, e 40 sono state colpite questo fine settimana. Questa è una zona di guerra, e sarà gestita di conseguenza”: cosi’ Donald Trump su Truth nel giorno di apertura della convention dem a Chicago.

