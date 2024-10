‘Trump chiede aerei e mezzi militari, teme la minaccia iraniana’

agenzia

Lo rivela il Washington Post. 'Richieste senza precedenti'

WASHINGTON, 11 OTT – Lo staff di Donald Trump ha richiesto aerei militari per i voli del tycoon nelle ultime settimane della campagna, restrizioni di volo estese sulle sue residenze e sui suoi comizi, vetri antiproiettile preposizionati in 7 Stati chiave e una serie di veicoli militari per trasportare l’ex presidente: lo scrive il Washington Post. Le richieste sono “senza precedenti” (nessun candidato nella storia recente è stato trasportato in giro su aerei militari prima di un’elezione) ma sono arrivate dopo che lo staff di Trump ha ricevuto briefing in cui il governo Usa ha affermato che l’Iran sta ancora attivamente complottando per ucciderlo.

