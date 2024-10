Trump chiede per Harris un test cognitivo e di agilità

agenzia

'Abbiamo già avuto quattro anni così, non possiamo averne altri'

NEW YORK, 14 OTT – “Ritengo sia molto importante che Kamala Harris superi un test sulla resistenza cognitiva e di agilità. Le sue azioni hanno spinto molti a credere che ci sia qualcosa di sbagliato in lei”. A chiederlo è Donald Trump su X, descrivendo la vicepresidente “lenta a letargica nel rispondere anche alle domande più facili. Abbiamo già avuto quasi quattro anni di questo, non dovremmo averne ancora”. Trump quindi mette l’accento sul fatto che ’60 Minutes’ e Cbs, per “proteggere” Harris, hanno “illegalmente e senza scrupoli sostituito le sue risposte durante le interviste.

