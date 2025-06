Trump, colpiremo Iran con tutta la forza se ci attaccasse

agenzia

'Possiamo facilmente raggiungere un accordo tra Iran e Israele'

ROMA, 15 GIU – Se l’Iran attaccasse gli Usa in qualsiasi modo, verrebbe colpito con tutta la forza dell’esercito americano: lo scrive il presidente Donald Trump su Truth dopo la minaccia di Teheran di attaccare le basi Usa in Medio Oriente, riporta il Guardian. “Gli Stati Uniti non hanno nulla a che fare con l’attacco all’Iran della notte scorsa. Se venissimo attaccati in qualsiasi modo dall’Iran, tutta la forza e la potenza delle Forze Armate statunitensi si abbatterebbe su di voi a livelli mai visti finora. Tuttavia, possiamo facilmente raggiungere un accordo tra Iran e Israele e porre fine a questo sanguinoso conflitto!!!”, si legge nella nota.

