Trump compie 79 anni, Yermak: «Grazie per la tua guida coraggiosa»

Compleanni

Andriy Yermak, capo dell’ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha rivolto un messaggio di auguri al presidente americano Donald Trump, che compie oggi 79 anni. ”Grazie per la tua guida coraggiosa, la forza incrollabile e per aver saputo restare saldo nei momenti che contano di più – ha scritto Yermak in un post diffuso tramite il suo account X -. In Ucraina ammiriamo la forza e l’abbiamo vista in te. La pace arriva solo quando c’è la forza per difenderla e tu hai dimostrato di esserne un vero campione”.

