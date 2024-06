Trump compie oggi 78 anni, grande festa in Florida

agenzia

Anche l'ex presidente Usa mostra segni di invecchiamento

ROMA, 14 GIU – Donald Trump ha fatto dell’età avanzata di Joe Biden uno dei principali punti di riferimento della sua campagna elettorale, cercando di posizionarsi come un’alternativa energica all’81enne democratico in carica. Ma anche l’ex presidente repubblicano, che oggi compie 78 anni, ha mostrato segni di rallentamento, sia fisicamente che mentalmente, fanno notare i media americani. Quasi ogni giorno, il suo entourage pubblica video di Biden che inciampa o balbetta, sembra stanco o appare disorientato durante eventi pubblici. E questo nel tentativo di far dimenticare agli elettori che Trump ha solo tre anni e mezzo meno del suo avversario. Tuttavia, anche il tycoon mostra segni di invecchiamento: negli ultimi mesi, ha confuso i leader di Turchia e Ungheria, ha avvertito che il mondo si stava dirigendo verso una seconda – non una terza – guerra mondiale e ha definito il serial killer cinematografico Hannibal Lecter un “uomo meraviglioso”. E anche se domenica, al termine di un comizio a Las Vegas, quando qualcuno ha provato a canticchiare ‘Happy birthday’, il presidente lo ha stoppato affermando serafico: “arriva il momento in cui non vuoi sentirla, vuoi solo far finta che quel giorno non esista”, ci si prepara comunque a festeggiarlo con un grande party in Florida. “Unisciti a noi per celebrare il compleanno del miglior presidente di sempre”, si legge nell’invito, chiedendo agli ospiti di venire vestiti con i colori di – cos’altro? – la bandiera americana.

