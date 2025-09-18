Trump: «Con Gb alleanza per dominare il futuro dell’IA»

tecnologia

Le parole in conferenza stampa con il primo ministro britannico Keir Starmer nella residenza di Chequers

«Adesso faremo un altro passo importante con un accordo in scienza, tecnologia ed energia e questo creerà una cooperazione tra il settore privato, il settore accademico e quello industriale, dell’intelligenza artificiale che ormai sta prendendo piede. Questo consentirà alle nostre nazioni di essere alla guida dell’innovazione». Lo ha sottolineato Donald Trump in conferenza stampa con il primo ministro britannico Keir Starmer nella residenza di Chequers, aggiungendo che la nuova cooperazione riguarderà anche l’energia nucleare. «Questo accordo aiuterà la nostra alleanza a dominare anche il futuro dell’intelligenza artificiale, abbiamo bisogno di energia per questo», ha sottolineato Trump.

