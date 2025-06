Trump, con Guardia Nazionale e Marines Los Angeles è sicura

agenzia

'Newsom dovrebbe ringraziare invece di giustificare suoi errori'

NEW YORK, 12 GIU – “Los Angeles è stata al sicuro nelle ultime due notti. La nostra grande Guardia Nazionale, con un po’ di aiuto dei Marine, ha messo la polizia di Los Angeles nella condizione di svolgere in modo efficace il proprio lavoro”. Lo dichiara Donald Trump sul suo social Truth, attaccando il governatore della California, Gavin Newsom. “Ha totalmente perso il controllo. Dovrebbe ringraziare per avergli salvato il culo, invece di cercare di giustificare i suoi errori e la sua incompetenza”, ha messo in evidenza Trump.

