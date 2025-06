agenzia

'Questa terribile violenza non sarà tollerata in America'

NEW YORK, 14 GIU – Donald Trump condanna le “terribili” sparatorie contro i due politici democratici del Minnesota. “Sono stato informato dell’attacco, che appare mirato. Questa terribile violenza non sarà tollerata in America”, ha detto il presidente.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA