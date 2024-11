Trump conferma, Waltz consigliere alla sicurezza nazionale

agenzia

'Esperto in minacce da Cina, Russia, Iran e dal terrorismo'

NEW YORK, 12 NOV – “Sono onorato di annunciare che il deputato Mike Waltz è stato nominato a servire nel mio gabinetto come consigliere alla sicurezza nazionale”. Lo afferma Donald Trump in una nota confermando le indiscrezioni riportate dai media. “Mike è un leader rinomato nella sicurezza nazionale e un esperto delle minacce poste da Cina, Russia, Iran e dal terrorismo globale”, afferma Trump sottolineando che Waltz è un “forte sostenitore dell’agenda della mia politica estera e sarà un sostenitore della pace attraverso la forza”.

