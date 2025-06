Trump, ‘conseguenze gravi per Elon Musk se finanzia i dem’

agenzia

'I nostri rapporti sono finiti'

WASHINGTON, 07 GIU – Donald Trump ha avvertito che che ci sarebbero state “gravi conseguenze” per Elon Musk se dovesse finanziare candidati democratici. “Se lo facesse, ne pagherebbe le conseguenze”, ha detto il presidente americano in un’intervista telefonica a Nbc News senza precisare quali potrebbero essere. Il tycoon ha anche ribadito che non ha nessuna intenzione di ricucire con Musk. “Direi che i nostri rapporti sono finiti”, ha detto.

