Trump convoca il governo dopo gli attacchi israeliani sull’Iran

agenzia

Il presidente Usa si aspettava l'azione offensiva questa sera

WASHINGTON, 12 GIU – Donald Trump ha convocato un vertice di governo alla Casa Bianca dopo gli attacchi israeliani sull’Iran. Lo riferisce la Cnn, secondo cui “Trump e alti funzionari della Casa Bianca si aspettavano gli attacchi israeliani contro l’Iran questa sera”. In una conferenza stampa ieri, il presidente americano aveva detto che “l’attacco era possibile” ma aveva anche chiesto a Israele di non farlo. Poche ora prima di raid il tycoon aveva scritto su Truth che gli Stati Uniti continuavano ad essere impegnati per “una soluzione diplomatica”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA