Bret Baier 'morbido' con la sinistra

NEW YORK, 14 OTT – Donald Trump contro Fox per aver deciso di intervistare Kamala Harris. In una serie di post sul suo social Truth, l’ex presidente attacca Bret Baier, il giornalista che intervisterà Harris, considerato “giusto e bilanciato” e spesso “morbido” con la sinistra. “Avrei preferito qualcuno più forte, ma Fox è diventata debole”.

