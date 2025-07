Trump, ‘dazi al 40% per Myanmar e Laos, 30% per Sudafrica’

agenzia

Lettere a Malesia e Kazakistan con dazi al 25%

NEW YORK, 07 LUG – Donald Trump imporrà dazi del 40% al Myanmar e al Laos dall’1 agosto. E’ quanto emerge dalle lettere pubblicate online. Per il Sudafrica, Paese che da tempo il presidente critica per il trattamento riservato ai bianchi, le tariffe sono fissate al 30%. Malesia e Kazakistan avranno tariffe del 25% sui loro prodotti destinati agli Stati Uniti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA