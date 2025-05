agenzia

NEW YORK, 30 MAG – “I dazi sono molto importanti: senza il nostro Paese sarebbe in pericolo”. Lo ha detto Donald Trump dicendosi soddisfatto della decisione della Corte d’Appello, che ha lasciato in vigore le tariffe che la Us Court of International Trade aveva bloccato.

