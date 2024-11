++ ‘Trump determinato,vuole Gaetz ministro Giustizia al 100%’ ++

agenzia

Cnn, lo ritiene il componente più importante del suo governo

NEW YORK, 16 NOV – Donald Trump è determinato a vedere Matt Gaetz confermato a segretario alla Giustizia. Lo vuole “al 100%” nonostante le critiche e i dubbi sulla sua capacità di conquistare i 51 voti necessari in Senato per la conferma. Lo riporta Cnn citando alcune fonti, secondo le quali Trump ritiene che Gaetz sia il componente più importante del suo governo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA