Trump difende Waltz, ‘ha imparato la lezione, è brav’uomo’

agenzia

Da chat 'nessun impatto su operazione militare' contro Houthi

WASHINGTON, 25 MAR – Donald Trump difende il suo consigliere per la sicurezza nazionale Michael Waltz dopo la condivisione per errore di una chat del Pentagono sui piani anti Houthi con il direttore di The Atlantic, Jeffrey Goldberg, “Michael Waltz ha imparato la lezione ed è un brav’uomo”, ha detto in un’intervista con NBC News, sostenendo che la presenza di Goldberg non ha avuto “alcun impatto” sull’operazione militare. Quando gli è stato chiesto cosa gli era stato detto su come Goldberg fosse stato aggiunto alla chat di Signal, Trump ha risposto che “era una delle persone di Michael sul telefono. Un membro dello staff aveva il suo numero lì”.

