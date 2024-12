Trump, discuterò con Rfk jr se abolire alcuni vaccini infantili

agenzia

Il tycoon a Time: 'Il tasso di autismo è a livelli incredibili'

WASHINGTON, 12 DIC – Donald Trump ha detto in un’intervista giovedì che avrà una “grande discussione” sulla fine dei programmi di vaccinazione per i bambini con Robert F. Kennedy Jr., il suo candidato alla guida del Dipartimento della salute e noto no-vax “Ne parleremo. Il tasso di autismo è a un livello che nessuno ha mai creduto possibile. C’è qualcosa che lo causa”, ha detto Trump alla rivista Time riferendosi alla tesi sostenuta da Kennedy ma che non ha nessun riscontro scientifico che i vaccini provochino l’autismo nei bambini. Alla domanda se la sua amministrazione potrebbe eliminare alcuni vaccini, il presidente eletto ha risposto: “Potrebbe, se riteniamo che siano pericolosi”.

