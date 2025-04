‘Trump diserta cena corrispondenti, pensa a evento rivale’

agenzia

Politico, potenzialmente per celebrare il compleanno di Melania

WASHINGTON, 14 APR – In guerra aperta contro i media mainstream, da lui definiti ‘fake news’ e ‘nemici del popolo’, Donald Trump diserterà la cena dei corrispondenti della Casa Bianca del 26 aprile, come ha sempre fatto anche nel suo prima mandato. Lo riferisce Axios citando un dirigente della West Wing. Ma questa volta la Casa Bianca e i gruppi conservatori hanno lanciato l’idea di organizzare un evento rivale la stessa sera della cena, potenzialmente per celebrare il compleanno della first lady Melania Trump, riporta Politico. Neanche la portavoce del presidente, Karoline Leavitt, parteciperà alla cena.

