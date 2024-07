Trump, ‘domani vedo Netanyahu a Mar-a-Lago’

agenzia

L'annuncio del tycoon sul suo social Truth

NEW YORK, 23 LUG – “Sono lieto di ricevere Bibi Netanyahu a Mar-a-Lago domani. Durante il mio primo mandato avevamo pace e stabilità nell’area. E l’avremo ancora”. Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth. Il premier israeliano è atteso intervenire in Congresso domani e poi incontrare Joe Biden giovedì. Domandi sera è in programma l’atteso discorso del presidente alla nazione dopo il suo ritiro dalla corsa alla Casa Bianca.

