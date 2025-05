Trump è jedi con la spada laser sui social per lo Star Wars Day

agenzia

Foto IA: 'La sinistra vuole riportare assassini nella galassia'

ROMA, 04 MAG – Dopo la controversa immagine di Donald Trump pontefice, un nuovo post sull’account ufficiale della Casa Bianca scatena gli utenti di Instagram: in una foto generata con l’intelligenza artificiale, il presidente Usa viene raffigurato muscoloso, negli abiti di un cavaliere jedi e con una spada laser davanti a uno sfondo di bandiere statunitensi e una coppia di aquile calve, in occasione dello ‘Star Wars Day’, giornata che si celebra ogni anno il 4 maggio per commemorare e festeggiare la saga di fantascienza nata nel 1977 grazie alla creatività di George Lucas. La didascalia pubblicata sugli account ufficiali della Casa Bianca recita: “Buon 4 maggio a tutti, compresi i folli della Sinistra Radicale che stanno lottando così duramente per riportare nella nostra Galassia i Signori dei Sith, gli Assassini, i Signori della Droga, i Prigionieri Pericolosi e i ben noti membri della gang MS-13. Non siete la Ribellione, siete l’Impero”, si legge nel messaggio che chiude con l’augurio tipico dello Star Wars Day, “May the 4th be with you”, che richiama il celebre motto della saga ‘May the force be with you’ (in italiano ‘che la forza sia con te’). Tuttavia, ai fan del franchise cinematografico e televisivo di fantascienza non è sfuggito un dettaglio: sebbene nel post Trump sia identificato come un difensore contro ‘i signori dei Sith’, antagonisti nella saga, la spada laser che tiene in mano il presidente Usa è rossa, il colore che identifica proprio i cattivi di Star Wars.

