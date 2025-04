agenzia

'Non il contrario, la palla è in mano a Pechino'

WASHINGTON, 15 APR – “La palla è in mano alla Cina, sono loro che devono fare un accordo con noi non il contrario”. Lo ha detto Donald Trump in una nota letta dalla portavoce Karoline Leavitt. “Non c’è nessuna differenza tra la Cina e gli altri Paesi, solo le sue dimensioni”, ha aggiunto il presidente.

