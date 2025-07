Trump e la lettera oscena a Epstein, la Casa Bianca minaccia causa e accusa: «E’ un fake»

lo scandalo

Pubblicata dal Wall Street Journal di Murdoch: si vede il disegno di una donna nuda e la firma del tycon sui peli pubici

L’ombra di Jeffrey Epstein continua a perseguitare Donald Trump, alimentando una saga che da settimane fa tremare la Casa Bianca. Il Wall Street Journal ha scovato una lettera scritta nel 2003 dal presidente all’ex finanziere in occasione del suo 50mo compleanno. Una missiva oscena e criptica che conferma gli stretti rapporti fra i due e che scatena l’ira del tycoon.

Dopo aver cercato invano di fermare la pubblicazione, Trump ha annunciato di voler procedere per vie legali contro il quotidiano e il suo proprietario, Rupert Murdoch, il magnate dei media che ha ospitato solo domenica scorsa alla finalissima del mondiale di calcio fra club e che nel 2016 lo ha aiutato con la sua Fox a conquistare la Casa Bianca.

«E’ un fake, non l’ho scritta io. Non sono le mie parole», ha tuonato il presidente dopo che il Wall Street Journal ha pubblicato la lettera. Poi ha annunciato la causa contro il quotidiano, News Corp e il tycoon di origini australiane: «Non vedo l’ora che Murdoch testimoni. Sarà un’esperienza interessante», ha detto sul suo social Truth.

Per cercare di fare chiarezza Trump ha anche ordinato alla ministra della Giustizia, Pam Bondi, di divulgare «qualsiasi testimonianza pertinente del gran giurì, previa approvazione della Corte», riferendosi alle carte del caso Epstein. Bondi ha assicurato che intende procedere senza esitazione ma, secondo gli osservatori, le chance che il giudice consenta di pubblicare testimonianze e documenti presentati a un gran giurì sono molto limitate.

Inoltre, affermano i critici, anche nel caso che il giudice autorizzi la diffusione del materiale, si tratterebbe solo di una piccola parte dei documenti raccolti dall’Fbi e dal Dipartimento di Giustizia negli anni. Documenti già in possesso dell’amministrazione che, volendo, potrebbero essere diffusi.

La furia di Trump non ha risparmiato neanche i democratici, che il presidente accusa di aver creato la «bufala Epstein»: «Se c’era una prova schiacciante su Epstein, perché i democratici, che hanno controllato i dossier per quattro anni e avevano» il ministro della Giustizia Merrick Garland e il direttore dell’Fbi James Comey «al comando, non l’hanno usata? Perché non avevano nulla».

La lettera – con la sagoma di una donna nuda e la firma Donald come peli pubici – è piovuta su una Casa Bianca che da giorni non riesce a gestire e contenere le polemiche sul caso Epstein. Il mondo Maga si è rivoltato contro l’amministrazione chiedendo trasparenza e respingendo seccamente le conclusioni dell’indagine della giustizia americana sull’ex finanziere. Conclusioni secondo le quali non esiste una “lista clienti” di Epstein, morto suicida in carcere.

Trump, prima con toni calmi poi perdendo la pazienza, ha più volte cercato di convincere i suoi sostenitori ad abbassare i toni e ad avere fiducia in lui. Le sue parole sono però cadute nel vuoto, almeno fino alla pubblicazione della contestata lettera.

Se i media americani lodano il coraggio del Wall Street Journal, che non appare spaventato dalla causa e che in molti si augurano faccia muro in tribunale più di quanto fatto da Cbs, i fedelissimi di Trump capitanati da Steve Bannon si sono ricompattati intorno al presidente vittima – sostengono – delle fake news.