In primo piano
Trump, è ora di porre fine alla carneficina in Ucraina
Messaggio a Zelensky nella giornata dell'indipendenza
“E’ venuto il momento di porre fine a una carneficina senza senso. Gli Stati Uniti sostengono un accordo negoziale che porti a una pace duratura che fermi lo spargimento di sangue e salvaguardi la sovranità e la dignità dell’Ucraina”. Così il presidente Donald Trump in un messaggio per l’indipendenza del Paese pubblicato su X da Volodymyr Zelensky.
