Trump e Putin, incontro a ferragosto in Alaska per fermare la guerra in Ucraina: «Ci sarà uno scambio di territori»

la svolta

L'annuncio del presidente Usa

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontrerà il presidente russo Vladimir Putin in Alaska il prossimo 15 agosto per trovare un accordo di pace che ponga fine conflitto in Ucraina. Parlando da New York, Trump ha sottolineato che “L’Europa vuole vedere la pace. Credo che Putin voglia vedere la pace. E Zelensky vuole vedere la pace”, esprimendo così la sua convinzione che tutte le parti coinvolte abbiano interesse a porre fine alle ostilità.

Sull’incontro con Putin Trump ha detto: “Avrebbe potuto accedere prima ma suppongo che purtroppo c’erano delle misure di sicurezza da prendere in considerazione, altrimenti lo avrei fatto molto prima”.

Sul possibile esito del dialogo tra le parti in conflitto, Trump non si è mostrato favorevole a considerare la situazione come un’“ultima chance” per la Russia, ma ha avvertito sulla difficoltà di fermare le armi una volta che il conflitto è in corso. Ha ribadito la necessità che il presidente ucraino Zelensky sia pronto a firmare un accordo, anche se questo comporterà concessioni territoriali.

“Ci sono territori per cui si combatte da 3 anni e mezzo, stiamo cercando di ottenere qualcosa indietro. E’ tutto molto complicato, ci sarà qualche scambio, ma ne parleremo.”