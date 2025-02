Trump, ‘enormi progressi per stop a guerra in Ucraina’

agenzia

Presidente Usa a Fox News: 'Nell'ultima settimana'

ROMA, 11 FEB – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che la sua Amministrazione ha fatto “enormi progressi” per porre fine al conflitto in Ucraina. “Penso che abbiamo fatto enormi progressi nell’ultima settimana. Abbiamo a che fare con i russi, abbiamo a che fare con gli ucraini. Penso che succederà qualcosa”, ha detto Trump in un’intervista rilasciata ieri a Fox News.

