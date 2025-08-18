Trump esclude trilaterale in settimana, ‘tra 7-15 giorni’

agenzia

'Entrambe le parti vogliono la pace, buon segno'

WASHINGTON, 18 AGO – Donald Trump sembra escludere che un vertice trilaterale con Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin possa esserci già questa settimana. “Tra una o due settimane, scopriremo se risolveremo questa situazione o se questa orribile guerra continuerà”, ha detto il presidente americano nel meeting con i leader europei. “Le due parti vogliono entrambe trovare una soluzione e questa è una buona notizia”, ha aggiunto.

