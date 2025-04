agenzia

'Stamo lavorando duramente, fatti enormi progressi'

NEW YORK, 04 APR – Donald Trump estende di ulteriori 75 giorni la scadenza per un accordo su TikTok. Lo annuncia il presidente sul suo social Truth. “La mia amministrazione sta lavorando duramente per salvare TikTok e abbiamo fatto enormi progressi”, afferma Trump.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA