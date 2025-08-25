Trump evoca revoca licenza contro tv che considera ostili

agenzia

Nel mirino Abc e Nbc, 'minaccia per la nostra democrazia'

WASHINGTON, 25 AGO – Donald Trump apre un nuovo fronte contro le tv che reputa ostili e evoca la revoca delle licenze per alcune di esse. “Nonostante un’altissima popolarità e, secondo molti, uno degli otto mesi migliori nella storia presidenziale – scrive su Truth – le fake news di Abc e Nbc, due delle peggiori e più faziose reti televisive della storia, raccontano il 97% di storie negative su di me. Se così fosse, sarebbero semplicemente un braccio del partito democratico e, secondo molti, la loro licenza dovrebbe essere revocata dalla Fcc. Io sarei totalmente a favore perché sono così faziose e false, una vera minaccia per la nostra democrazia!!!”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA