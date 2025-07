agenzia

Azione legale in Florida per lettera a Epstein, anche calunnia

NEW YORK, 18 LUG – Donald Trump ha fatto causa al Wall Street Journal, News Corp e Murdoch in Florida per diffamazione e calunnia in seguito alla lettera a Jeffrey Epstein pubblicata dal Wall Street Journal. Lo riportano i media americani.

