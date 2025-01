Trump fa slittare lo stop a TikTok di 75 giorni

agenzia

Lo prevede l'ordine esecutivo firmato ieri sera dal presidente

ROMA, 21 GEN – L’ordine esecutivo firmato ieri da Donald Trump per salvare TikTok prevede – come aveva promesso domenica lo stesso presidente – una pausa di 75 giorni della legge che vieta la app cinese negli Stati Uniti. Lo riportano i media statunitensi. Invece di trovare un acquirente – cosa che la casa madre di TikTok, ByteDance, ha sempre rifiutato – Trump ha proposto che il gruppo cinese ceda agli Stati Uniti il 50% del capitale di TikTok in cambio della non applicazione della legge. Il governo potrebbe poi assegnare questa quota a interessi privati americani, ha detto il neo presidente. La legge, approvata dal Congresso nel 2024 ed entrata in vigore domenica, imponeva alla ByteDance di vendere la app, pena la messa al bando negli Stati Uniti. Questo aveva portato all’oscuramento di TikTok per diverse ore durante il fine settimana. I parlamentari americani avevano giustificato l’approvazione della legge con la necessità di impedire alle autorità cinesi di accedere ai dati degli utenti Usa o di manipolare l’opinione pubblica negli Stati Uniti.

