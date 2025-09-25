Trump fa togliere la foto di Biden dalla Walk of Fame dei presidenti alla Casa Bianca

il caso

La foto del predecessore sostituita dalla sua firma

La Casa Bianca ha inaugurato la Walk of Fame presidenziale all’esterno dell’ala ovest, sostituendo il ritratto dell’ex presidente Joe Biden con la sua firma realizzata tramite autopenna, il dispositivo usato dal Commander in Chief per firmare documenti importanti, come le grazia presidenziali. Lo riporta Fox News.

Un video pubblicato su X dalla Casa Bianca mostra i ritratti dei presidenti precedenti; quando la telecamera inquadra Biden, appare un’immagine di una penna automatica che traccia la sua firma. Un’altra foto condivisa mostra Donald Trump mentre osserva il proprio ritratto.