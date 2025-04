Trump firma decreto che allenta la pressione dei dazi sulle auto

agenzia

Evita che si sommino quelli su acciaio e alluminio

NEW YORK, 29 APR – Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che allenta la pressione dei dazi sulle auto. “Vogliamo solo aiutare durante questo periodo di transizione. E’ a breve termine”, ha detto Trump. Anche se le tariffe del 25% sulle vetture importate negli Stati Uniti continueranno, l’ordine previene che dazi aggiuntivi, come quelli sull’acciaio e l’alluminio, si sommino. Ma rivede anche le tariffe sui componenti, che entreranno in vigore il 3 maggio: i costruttori che producono e vendono negli Usa possono ottenere alcuni rimborsi, anche fino al 3,75% del valore della vettura.

