‘Trump firmerà ordine esecutivo per lo stop allo ius soli’

agenzia

Lo riportano i media Usa

WASHINGTON, 20 GEN – Donald Trump emetterà un ordine per mettere fine alla cittadinanza per diritto di nascita per i bambini nati negli Stati Uniti i cui genitori non hanno uno status di immigrazione legale: lo riferiscono alcuni media Usa. Secondo un dirigente in entrata alla Casa Bianca, che ha citando il 14/mo emendamento della Costituzione Usa, “il governo federale non riconoscerà automaticamente la cittadinanza per diritto di nascita per i figli di immigrati clandestini nati negli Stati Uniti”.

