agenzia

Primo presidente in carica alla partita dell'anno

NEW YORK, 09 FEB – Donald Trump attende il Super Bowl giocando a golf con Tiger Woods. Il presidente è a Mar-a-Lago e nel pomeriggio volerà a New Orleans per assistere al Super Bowl, divenendo il primo presidente in carica a presenziare alla partita dell’anno negli Stati Uniti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA