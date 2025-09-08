Trump, gradimento ai minimi: il suo operato disapprovato dal 57% degli americani

USA

Lo dice un sondaggio commissionato da Nbb

Il giudizio degli americani sulle prestazioni del presidente Donald Trump è negativo, nonostante le numerose iniziative della sua amministrazione su dazi, immigrazione e salute pubblica. Lo rivela l’ultimosondaggio Nbc News Decision Desk, condotto da SurveyMonkey.Poco più di quattro americani su 10 (43%) approvano l’operato di Trump, in linea con una rilevazione di giugno, mentre il 57% la disapprova. I giudizi più severi riguardano le questioni economiche, con solo il 41% che approva la sua gestione del commercio e solo il 31% quella dell’inflazione. Ma anche suivaccini, rispetto ai quali c’è un forte sostegno bipartisan.

