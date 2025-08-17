Trump, ‘grandi progressi con la Russia, restate sintonizzati’

agenzia

'Fake news e sinistra estremista dicono che sbaglio sempre'

WASHINGTON, 17 AGO – “Grandi progressi sulla Russia, restate sintonizzati”. Lo scrive Donald Trump su Truth alla vigilia dell’incontro alla Casa Bianca con Volodymyr Zelensky e i leader europei. In un altro post il presidente americano attacca “le fake news e la sinistra estremista che se anche io avessi convinto Putin a rinunciare a Mosca direbbero che avrei fatto un errore e un accordo sbagliato”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA