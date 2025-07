Trump, grazia a Maxwell? Nessuno me l’ha chiesto

agenzia

'Epstein fece una cosa inappropriata, lo cacciai da casa'

WASHINGTON, 28 LUG – “Ho l’autorità per farlo ma nessuno mi ha avvicinato né me lo ha chiesto”: Donald Trump ha risposto così alla domanda se valuta la grazia a Ghislaine Maxwell, condannata a 20 anni per il suo coinvolgimento nel traffico sessuale di minorenni del defunto finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. “Sarebbe inappropriato parlarne”, ha poi aggiunto. Non faccio disegni e non faccio disegni di donne”. ha detto il presidente a proposito della presunta lettera oscena inviata a Jeffrey Epstein. “Era una persona molto controversa, io sono stato sempre un personaggio pubblico. Tutti sapevano tutto della mia vita”. Quanto alla rottura col finanziere pedofilo all’epoca il presidente ha spiegato: “Fece una cosa inappropriata e l’ho cacciato” da Mar-a-Lago. “Da allora è diventato persona non grata. Sono felice di averlo fatto”, ha aggiunto.

