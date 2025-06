Trump, grazie all’Iran per averci avvertito, ora la pace

agenzia

'Incoraggerò Israele a fare lo stesso'

WASHINGTON, 23 GIU – “Voglio ringraziare l’Iran per averci avvisato tempestivamente, il che ha permesso di non perdere vite umane e di non ferire nessuno. Forse l’Iran può ora procedere verso la pace e l’armonia nella regione e incoraggerò con entusiasmo Israele a fare lo stesso”. Lo ha detto Donald Trump su Truth. “Congratulazioni mondo, è tempo di pace!”, ha poi aggiunto il tycoon.

