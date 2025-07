Trump, grosso deficit con l’India, dazi al 25%

agenzia

'Acquista armi e energia da Russia nonostante guerra in Ucraina'

WASHINGTON, 30 LUG – Donald Trump ha deciso di imporre sull’India dazi del 25%. Lo annuncia il presidente americano su Truth sottolineando che gli Stati Uniti hanno “un grosso deficit” con il Paese. “Sebbene l’India sia nostra amica, nel corso degli anni abbiamo fatto relativamente pochi affari con loro perché i loro dazi sono troppo alti, tra i più alti al mondo, e hanno le barriere commerciali più rigide e odiose di qualsiasi altro Paese”, ha scritto accusando New Delhi di acquistare energie e armi dalla Russia “in un momento in cui tutto vogliono che cessi la guerra in Ucraina”.

