Trump, ‘Harris è una pazza della sinistra radicale’

'Gli americani respingeranno il suo folle estremismo liberale'

SAINT CLOUD, 27 LUG – “Questo novembre, il popolo americano respingerà il folle estremismo liberale di Kamala Harris con un’enorme vittoria”: lo ha detto Donald Trump durante un comizio tenuto sabato sera in Minnesota. Il candidato repubblicano nella corsa alla Casa Bianca ha preso di mira diverse posizioni assunte dalla Harris durante la campagna per le primarie democratiche del 2020, alcune delle quali sono state poi ritrattate, come il desiderio di vietare il fracking o di rivedere in modo sostanziale il sistema giudiziario penale. Definendo la Harris una “pazza della sinistra radicale”, Trump ha anche attaccato il suo operato e quello del presidente Joe Biden in materia di immigrazione clandestina, inflazione e criminalità. Nel suo discorso durato 90 minuti, il miliardario populista ha poi ribadito la sua promessa di realizzare la più grande operazione di deportazione nella storia degli Stati Uniti e di porre fine alla tassazione delle mance, ripetendo allo stesso tempo che la sua sconfitta del 2020 è stato il risultato di elezioni “truccate”.

