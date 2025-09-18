Trump, ‘ho fermato 7 guerre ma Putin mi ha proprio deluso’

agenzia

ROMA, 18 SET – “Ho messo fine a sette guerre, ma Putin mi ha davvero deluso”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in conferenza stampa con il primo ministro britannico Keir Starmer. Trump afferma di aver pensato che la questione più facile da risolvere sarebbe stata quella tra Russia e Ucraina, a causa del suo rapporto con Vladimir Putin. Ma ciò non è accaduto e sottolinea allora che Putin “mi ha davvero deluso”.

